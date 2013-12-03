欧元债市：葡萄牙公债企稳，投资者关注该国债券置换计划

“整体来看，我预计情况将进展良好，但总体情形因为年底效应和非农就业数据变得有点复杂，数据将在债券置换后不久公布，这带来一定程度的不确定性。”荷兰合作银行的资深固定收益策略师Richard McGuire说。

“如果我们猜对了，这次置换真的进展顺利，那应该能带来更多推动二线国家公债收益率之差缩窄的动能，当然也包括葡萄牙公债。”

10年期葡萄牙公债收益率 跌1.3个基点，报5.99%，昨日曾跳涨10个基点。五年期葡萄牙公债收益率 跌2.3个基点，报5.09%，周一曾上扬近20个基点。

葡萄牙2014年预算案拟安排发行105亿欧元公债。明年6月该国需要偿还到期的58亿欧元债券，10月还有78亿欧元。

“现在进行债券置换能降低2014年的融资需求，所以那是利好葡萄牙的，”德国商业银行利率策略师Alexander Aldinger说。

“问题是进行互换后，五年期公债表现是否会进一步明显不及大盘，但我认为继昨日价格下跌后，市场做好了相应准备，所以今天的发债活动应该会表现不错。”

其它欧元区国家公债大致持平，在欧洲央行周四召开会议，以及美国周五公布非农就业数据前市场交投稀疏。

欧洲央行11月曾意外降息后，这次会议预计将维持利率不变。美国非农就业数据对于投资者对美联储何时开始缩减刺激措施的预期而言很关键。(完)

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