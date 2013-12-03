香港房地产：11月整体物业买卖宗数按月升9%，受一手新盘带动

路透香港12月3日 - 香港政府土地注册处周二公布，11月送交该处注册的所有种类楼宇买卖合约共5,061份，按月上升8.9%；其中住宅买卖占四分之三，成交量按月增加10.6%，受期内多家发展商推出新盘带动。

与去年同月相比，11月送交注册的所有种类楼宇买卖合约减少56.3%。月内住宅买卖合约为3,790份，按年跌幅为46.1%；合约总值304亿港元，是2月份录得386.9亿港元后九个月新高，按月及按年分别上升65.4%及下跌27.6%。

中原地产研究部指出，11月份一手私人住宅登记录得1,109宗，创今年2月份录得1,181宗后九个月新高，较10月份上升48.3%。

新盘方面，11月录得最高登记宗数的新盘是会德丰 、新世界发展 旗下柯士甸站The Austin，录得414宗，总值64.7亿港元。其次是新鸿基地产 旗下九龙站天玺，录得161宗，总值40.6亿港元。而信和置业 及市区重建局于观塘的楼盘观月．桦峯录得74宗，总值5.5亿港元。恒隆地产 奥运站浪澄湾录得68宗，总值5.7亿港元。信置及南丰等旗下的大埔天赋海湾三期海钻录得43宗，总值10.9亿港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯/杨淑祯)