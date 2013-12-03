中国经济：明年保持政策连续性和稳定性，积极推进重点改革--政治局

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京12月3日 - 中国中共中央政治局周一召开会议称，2014年将保持政策连续性和稳定性，将积极推进重点领域改革，着力增强发展内生动力，并要走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划。
新华社援引会议指出，要做好住房保障和房地产市场调控工作，积极稳妥推进土地管理制度改革，并在当前要夯实土地权能这一基础，完善征地制度这一关键。
此次会议分析研究2014年经济工作指出，中国要坚持扩大内需战略，加快培育消费新增长点，着力优化消费环境，促进投资合理增长和结构优化，改善投资管理和服务。保持主要农产品生产稳定发展，加快构建新型农业经营体系，下大气力推动产业转型升级。
“今年以来，国内外形势错综复杂，中国经济发展面临近年来少有的复杂严峻局面。...全年主要预期目标能够较好完成，实现了良好开局。”会议提到。
会议强调，中国发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化，挑战和机遇并存。经济发展长期向好的基本面没有变，具有不少新的有利支撑和难得机遇。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。