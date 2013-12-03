CNH动态：人民币即期交易紧随境内“亦步亦趋”，近期交投平淡

路透香港12月3日 - 香港人民币即期汇价 周二跟随境内即期小幅微升。交易员称，年底前离岸即期紧随境内市场“亦步亦趋”，平静交投下，最大变数还是看国家外管局会否在汇改方面出台政策。

离岸即期早盘依然受一波进口商的购汇影响小幅下跌，本地时间11点涌现出一些买盘促即期小幅上行，但全天交易均处窄幅波动，交投平静。

“主要还是看境内的走势，境内CNY如果不下，USDCNH（离岸美元兑人民币）很难向下突破，就看年底汇改政策什么变化了。”一家外资银行交易员称。

本地时间下午5:44分，离岸人民币 报6.0859，上日尾盘在6.0865；此与在岸人民币即期收盘 6.0924，价差为65个点子，与昨日价差基本相仿，已较两周前的200个点子价差大幅趋窄。

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二公布，人民币在贸易融资使用达到8.66%，超越欧元成为使用第二高的货币。此显示了人民币国际化又迈进一步。

美元兑人民币一年期远汇升水 报671/710，较上日尾盘的约650有所下移。

人民币兑美元即期 周二收盘较昨日微升5个点子，继续保持在6.0920元附近的窄幅波动，日波幅区间仅为十几个点子，成交量则有所攀升。交易员表示客盘结汇仍然较重，显示客盘对于人民币汇率走势的看法仍基本偏升值。

美元指数 跌0.18%至80.748，日圆兑美元周二跌至近六个月低位，兑欧元和英镑来到五年低位。（完）

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