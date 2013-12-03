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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 18:28 BJT

新闻稿：惠誉确认新加坡主权评级为"AAA"，评级展望为稳定

香港12月3日 - 以下为评级机构惠誉发布的新闻稿。

惠誉确认新加坡长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“AAA”，亦确认该国高级无担保外币和本币债券评级为“AAA”。长期IDR展望为稳定。国家上限评等确认为“AAA”，且短期外币IDR为“F1+”。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)
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