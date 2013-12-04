台湾债市：指标公债持券集中度变化表

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透台北12月4日 - 根据台湾柜台买卖中心周三资料，上交易日交割后指标公债持券集中度如下： 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 10年 45% 53% 62% 上日交割后 44% 53% 63% 注： 1. C3： 该期公债持券前 3 大合计。 2. C5： 该期公债持券前 5 大合计。 3. C10：该期公债持券前 10 大合计。 4. 统计资料来源：债券自营商及五大保险公司（国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人 寿） 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额，包含公债买卖断和附条件交易，未含已买入/卖出未交割数。（ 完） (撰写 李可柔; 审校 杨淑祯)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。