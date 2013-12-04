台湾债市：102/10期十年公债中，银行业卖超5.5亿台币

更新版 1-日本数据：2月经常帐盈余2.8万亿日圆，超乎预期
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。
路透台北12月4日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，十年公债102/10 交易资料如下：(单位：亿台币) 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 4.50 10.00 -5.50 票券业 1.50 0.00 +1.50 证券业 7.50 3.50 +4.00
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。
路透北京4月10日 - 中国人民日报周一刊文称，虽然年初不少经济数据初现企稳回暖迹象，但经济下行压力仍然不可小觑；保持合理的固定资产投资增速，有很强的现实必要性。
3月，国储开始抛储，供应增加，棉花现货价格温和下跌。抛储至今，代表国内棉花价格的中国棉花价格指数3128B指数下滑了120元/吨。在此过程中，期货主力1709合约在一个月内下跌了1700元/吨。笔者认为，这主要是市场供应宽松预期所致。近日，在美国和中国预期植棉面积数据发布后，郑棉价格在利空出尽后止跌。不过，市场依旧缺乏利好因素。