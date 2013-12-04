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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 17:15 BJT

台湾债市：102/10期十年公债中，银行业卖超5.5亿台币

路透台北12月4日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，十年公债102/10 
交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      4.50     10.00        -5.50
     票券业      1.50      0.00        +1.50
     证券业      7.50      3.50        +4.00
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