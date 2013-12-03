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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 18:31 BJT

台湾金融：明年起开放企业以公允价值认列投资性不动产收益--金管会

路透台北12月3日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，考量台湾上市柜公司实施国际财务报导准则(IFRSs)已近一年，将开放企业持有投资性不动产续后衡量可采公允价值模式认列收益，预计从明年度第一季季报开始实施。

金管会官员表示，自去年开放企业以公允价值模式揭露不动产增值利益后，累计至今年半年报为止，整体台股企业不动产增值利益已达1,000亿台币，明年起将可正式入帐。

金管会官员透露，根据初步统计，包括营建业、纺织业及电子业持有投资性不动产的比例相对较高，可望较为受惠。

不过，金管会官员称，由于认列不动产增值利益，对保留盈余增加部分将会限制盈余分配，必须列入特别盈余公积，并限制配发股利。

金管会新闻稿并指出，除了未开发土地采土地开发分析法外，其余投资性不动产应采公允价值认列收益。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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