台湾金融：明年起开放企业以公允价值认列投资性不动产收益--金管会

路透台北12月3日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，考量台湾上市柜公司实施国际财务报导准则(IFRSs)已近一年，将开放企业持有投资性不动产续后衡量可采公允价值模式认列收益，预计从明年度第一季季报开始实施。

金管会官员表示，自去年开放企业以公允价值模式揭露不动产增值利益后，累计至今年半年报为止，整体台股企业不动产增值利益已达1,000亿台币，明年起将可正式入帐。