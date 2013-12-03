美国经济：小型企业10月借贷升至六年高位--汤森路透/PayNet指数

路透12月3日 - 周二公布的一项指数显示，美国小型企业10月借贷活动升至逾六年来最高，进一步证明美国联邦政府关门16天的事件，对基本经济成长影响不大。

PayNet周二公布，衡量对小型企业融资量的10月汤森路透/PayNet小型企业放贷指数升至120.4。这是2007年8月以来最高。

9月指数为109.9。

PayNet创办人Bill Phelan指出，这对国内生产总值(GDP)有利。“当出现为了生产更多产品而增加资产的投资，可以确信会创造更多就业机会。”