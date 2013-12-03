美国经济：小型企业10月借贷升至六年高位--汤森路透/PayNet指数

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透12月3日 - 周二公布的一项指数显示，美国小型企业10月借贷活动升至逾六年来最高，进一步证明美国联邦政府关门16天的事件，对基本经济成长影响不大。
PayNet周二公布，衡量对小型企业融资量的10月汤森路透/PayNet小型企业放贷指数升至120.4。这是2007年8月以来最高。
9月指数为109.9。
PayNet创办人Bill Phelan指出，这对国内生产总值(GDP)有利。“当出现为了生产更多产品而增加资产的投资，可以确信会创造更多就业机会。”
他并称，美国经济产值目前已经高于指数2007年1月触及峰值时的水准，“目前仍有很多成长空间，这并未显示任何泡沬化。”(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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