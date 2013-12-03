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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 18:33 BJT

欧元区数据：10月PPI同比涨幅负1.4%创近四年最低，通胀压力大为舒缓

路透布鲁塞尔12月3日 - 周二数据显示，欧元区10月生产者物价指数(PPI)较上月和上年跌幅均超预期，负1.4%的同比增幅更是自2009年12月以来最低。这是通胀压力大举下降的最新迹象。

欧盟统计局周二公布，欧元区10月PPI较前月下降0.5%，较上年同期下降1.4%，市场预估分别为下降0.2%和1.0%。(完)

(编译 隋芬; 审校 王洋)
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