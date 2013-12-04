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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 14:25 BJT

《中国数据观测》11月新增贷款预计无惊喜，M2增速料年尾趋降

* 公布内容: 11月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚12月15日


    --调查结果 : 
        11月指标           中值        区间        上月    上年同期  参与预测机构
                                                                               数
 广义货币供应量(M2)同比%   14.2      13.8-14.6     14.3      13.8         22
  新增人民币贷款(亿元)     5,900    5,000-7,000    5,061    4,543         22
   人民币贷款余额同比%     14.1      14.0-14.3     14.2      15.0         9
 
  
    --数据要点:
    
    受年尾的信贷压量等政策因素制约，中国月度信贷数据料平稳回落并靠近年初目标。路
透调查预测中值显示，11月新增贷款将略高于上月，广义货币供应量(M2)同比增速则小幅回
落。
    
    11月制约银行信贷数据的因素很多，比如银行间市场流动性偏紧，银行吸储压力大导致
无钱放贷，而监管层“降杠杆”的思路下，即使外汇占款维持高位，投放到实体经济的货币
也难见大幅增长。
    
    接受路透调查的20家机构预测中值显示，11月末M2同比增速料为14.2%，较上月的14.3%
略有回落；新增人民币贷款在5,900亿元。
    
    华创证券认为，全年的信贷额度限制依旧较为严格，年末新增人民币信贷不会出现太大
波动。社会融资总量中非信贷融资预计依然保持低位，9号文监管从严的预期和利率水平高企
将分别从供给和需求端对融资形成制约。
    
    “按全年9万亿的新增信贷目标，以及正常的信贷季度投放节奏来推算，四季度每月信贷
投放将不足6,000亿人民币。我们预计在10月信贷投放略低季节性规律后，11月新增信贷会回
调至6,000亿左右。”国信证券宏观分析师钟正生认为。
    
    中国政府年初制定的M2全年增长目标是13%左右，目前来看全年M2增速有可能落在14%附
近，基本达成目标；而业内普遍认为全年的人民币新增贷款目标是9万亿。
    
    央行数据显示，2013年1-10月社会融资规模为14.82万亿元，比去年同期多1.81万亿元。
1-10月人民币贷款增加7.78万亿元，同比多增5,577亿元。
    
    交通银行金融研究中心最新报告称，2013年第四季度，国内经济企稳较为明确，外生流
动性补充将比较充裕。预计央行可能通过被动或主动的公开市场操作适当回收流动性。同时
，考虑到信贷投放或略有放缓，同业、债券、理财总体规模扩张受到抑制，预计全年M2增速
将较前三季度有所放缓至约14%。
        
    而中国官方媒体--中国证券报近日再次呼吁央行把握好货币政策执行力度。并在中证视
点的文章中称，随着中国央行“去杠杆”和利率市场化的推进，市场整体利率中枢将面临长
期上升趋势。为应对流动性变局，当前央行有必要加大货币政策微调力度，适度小幅“放水
”缓解资金紧绷局面。
    
   2013年第12期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利
率及准备金率仍维持不变预期。中国经济动能放缓但尚在合理区间，财政资金年底大投放将
推动银行体系流动性明显改善，对债市形成支撑，然而央行政策中性略偏紧基调延续、新债
供给压力犹存以及新股发行（IPO）重启等因素也令市场预期出现分化。               
    
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    以下为本次路透调查结果:
    
            M2(同比%)     新增贷款      人民币贷款余额   
                          (亿元人民币)       (同比%)
   4CAST      14.1          600.0               ~
 澳新银行     14.1          580.0               ~
 交通银行     14.1          580.0             14.1
 西班牙对     14.2          540.0             14.1
  外银行                                
 美银-美林    14.4          560.0             14.1
 国开证券     14.2          600.0             14.3
 招商银行     14.0          600.0               ~
 中金公司     14.2          500.0               ~
 中信证券     14.0          610.0               ~
 大和证券     14.1          520.0               ~
 德意志银     14.3          700.0             14.2
    行                                  
 光大银行     14.4          600.0               ~
 国信证券     14.1          600.0               ~
 海通证券     14.0          550.0               ~
 高频经济     14.6          699.6               ~
 宏源证券     14.2          600.0               ~
 华创证券     14.1          550.0               ~
 华宝信托     14.2          550.0             14.1
 兴业银行     14.1          600.0               ~
 上海证券     13.8          500.0             14.1
 申银万国     14.2          660.8             14.2
   瑞银       14.2          520.0             14.0
 
   注：~表示数据不可得。(完)      

 (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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