《中国数据观测》11月新增贷款预计无惊喜，M2增速料年尾趋降

* 公布内容: 11月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚12月15日 --调查结果 : 11月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 广义货币供应量(M2)同比% 14.2 13.8-14.6 14.3 13.8 22 新增人民币贷款(亿元) 5,900 5,000-7,000 5,061 4,543 22 人民币贷款余额同比% 14.1 14.0-14.3 14.2 15.0 9 --数据要点: 受年尾的信贷压量等政策因素制约，中国月度信贷数据料平稳回落并靠近年初目标。路 透调查预测中值显示，11月新增贷款将略高于上月，广义货币供应量(M2)同比增速则小幅回 落。 11月制约银行信贷数据的因素很多，比如银行间市场流动性偏紧，银行吸储压力大导致 无钱放贷，而监管层“降杠杆”的思路下，即使外汇占款维持高位，投放到实体经济的货币 也难见大幅增长。 接受路透调查的20家机构预测中值显示，11月末M2同比增速料为14.2%，较上月的14.3% 略有回落；新增人民币贷款在5,900亿元。 华创证券认为，全年的信贷额度限制依旧较为严格，年末新增人民币信贷不会出现太大 波动。社会融资总量中非信贷融资预计依然保持低位，9号文监管从严的预期和利率水平高企 将分别从供给和需求端对融资形成制约。 “按全年9万亿的新增信贷目标，以及正常的信贷季度投放节奏来推算，四季度每月信贷 投放将不足6,000亿人民币。我们预计在10月信贷投放略低季节性规律后，11月新增信贷会回 调至6,000亿左右。”国信证券宏观分析师钟正生认为。 中国政府年初制定的M2全年增长目标是13%左右，目前来看全年M2增速有可能落在14%附 近，基本达成目标；而业内普遍认为全年的人民币新增贷款目标是9万亿。 央行数据显示，2013年1-10月社会融资规模为14.82万亿元，比去年同期多1.81万亿元。 1-10月人民币贷款增加7.78万亿元，同比多增5,577亿元。 交通银行金融研究中心最新报告称，2013年第四季度，国内经济企稳较为明确，外生流 动性补充将比较充裕。预计央行可能通过被动或主动的公开市场操作适当回收流动性。同时 ，考虑到信贷投放或略有放缓，同业、债券、理财总体规模扩张受到抑制，预计全年M2增速 将较前三季度有所放缓至约14%。 而中国官方媒体--中国证券报近日再次呼吁央行把握好货币政策执行力度。并在中证视 点的文章中称，随着中国央行“去杠杆”和利率市场化的推进，市场整体利率中枢将面临长 期上升趋势。为应对流动性变局，当前央行有必要加大货币政策微调力度，适度小幅“放水 ”缓解资金紧绷局面。 2013年第12期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利 率及准备金率仍维持不变预期。中国经济动能放缓但尚在合理区间，财政资金年底大投放将 推动银行体系流动性明显改善，对债市形成支撑，然而央行政策中性略偏紧基调延续、新债 供给压力犹存以及新股发行（IPO）重启等因素也令市场预期出现分化。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余额 (亿元人民币) (同比%) 4CAST 14.1 600.0 ~ 澳新银行 14.1 580.0 ~ 交通银行 14.1 580.0 14.1 西班牙对 14.2 540.0 14.1 外银行 美银-美林 14.4 560.0 14.1 国开证券 14.2 600.0 14.3 招商银行 14.0 600.0 ~ 中金公司 14.2 500.0 ~ 中信证券 14.0 610.0 ~ 大和证券 14.1 520.0 ~ 德意志银 14.3 700.0 14.2 行 光大银行 14.4 600.0 ~ 国信证券 14.1 600.0 ~ 海通证券 14.0 550.0 ~ 高频经济 14.6 699.6 ~ 宏源证券 14.2 600.0 ~ 华创证券 14.1 550.0 ~ 华宝信托 14.2 550.0 14.1 兴业银行 14.1 600.0 ~ 上海证券 13.8 500.0 14.1 申银万国 14.2 660.8 14.2 瑞银 14.2 520.0 14.0 注：~表示数据不可得。(完) (发稿 张胜男; 审校 黄凯)