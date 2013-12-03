中国社会：中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故共造成62人死亡--新华

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月3日 - 新华网周二报导称，“11·22”中石化 东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故共造成62人死亡。
报导称，“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故现场指挥部当日公布了事故遇难人员名单，其中山东籍48人；黑龙江籍7人；吉林籍3人；山西籍1人；江苏籍1人；河南籍1人；内蒙古籍1人。
11月22日10时30分许，位于山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸。中国国家安全监管总局局长杨栋梁此前指出，“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故是一起十分严重的责任事故，损失惨重。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。