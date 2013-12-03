国际油市：亚洲航煤现货升水上升，受益于北亚需求

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡12月3日 - 亚洲航煤现货升水周二上升，交易员表示，冬季取暖油需求使得来自北亚的需求走坚，而且来自中航油的买需也增加。
路透数据显示，现货升水上涨0.10美元至每桶校新加坡报价升水0.75美元。
中航油买入24.5万桶12月中旬船期的航煤，装运港是新加坡。据行业消息，该公司之前求购最多160万桶12月和1月船货。
未能证实之前标购的细节。
柴油方面，行业消息称，出现来自越南的需求，PV Oil求购19,000立方米、或约12万桶高硫柴油，可能支撑该级别柴油的升水。
南非的PetroSA也支撑市场的人气，之前其求购含硫为500ppm、船期为1月初的柴油船货。
有期船货的洽谈方面，行业消息称韩国的S-Oil Corp已敲定了2014年柴油和航煤的有期合约，升水比今年的协议稍高一些或持平。
航煤方面，S-Oil敲定了2014年有期合约，FOB价每桶较新加坡报价升水0.10-0.20美元之间，稍高于2013年的水平。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。