国际油市：亚洲航煤现货升水上升，受益于北亚需求

路透新加坡12月3日 - 亚洲航煤现货升水周二上升，交易员表示，冬季取暖油需求使得来自北亚的需求走坚，而且来自中航油的买需也增加。

路透数据显示，现货升水上涨0.10美元至每桶校新加坡报价升水0.75美元。

中航油买入24.5万桶12月中旬船期的航煤，装运港是新加坡。据行业消息，该公司之前求购最多160万桶12月和1月船货。

未能证实之前标购的细节。

柴油方面，行业消息称，出现来自越南的需求，PV Oil求购19,000立方米、或约12万桶高硫柴油，可能支撑该级别柴油的升水。

南非的PetroSA也支撑市场的人气，之前其求购含硫为500ppm、船期为1月初的柴油船货。

有期船货的洽谈方面，行业消息称韩国的S-Oil Corp已敲定了2014年柴油和航煤的有期合约，升水比今年的协议稍高一些或持平。

航煤方面，S-Oil敲定了2014年有期合约，FOB价每桶较新加坡报价升水0.10-0.20美元之间，稍高于2013年的水平。(完)

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