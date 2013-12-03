中国证券：1,700多家企业拟登陆新三板，散户可通过金融产品投资新三板

路透北京12月3日 - 中国全国中小企业股份转让系统公司周二表示，截止9月份，全国共有1,700多家企业准备在全国中小企业股转系统（新三板）挂牌。显示新三板全国扩容方案的出台后将会迎来一个快速扩容的阶段。

和讯网数据显示，目前新三板挂牌企业只有356家。

“到9月份的时候，我们做了个统计啊，现在全国一共有1,700多家企业准备进入到这个市场当中来，就是说我们未来的市场呢它会是一个快速扩容的这样的一个阶段。”全国中小企业股份转让系统公司市场发展部总监孟浩称。

根据统计上述1,700多家企业中，广东、北京、江苏名列前三甲。

孟浩还指出，新三板还将引入专业机构投资者，专业机构投资者主要是指产品，例如银行理财产品、券商的资管产品、信托产品和证券基金的产品，它们可以使达不到个人准入门槛的散户通过上述产品也可以参与到新三板的市场中来。

她还透露，全国股转公司正在和相关的部委进行接洽，将来政府引导的资金也会在新三板的平台上发挥作用。