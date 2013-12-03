欧洲汇市：英镑贸易加权指数接近五年高位，得益于英国数据好于预期

英国11月Markit/CIPS建筑业PMI从10月的59.4升至62.6，好于预期的59。 昨日发布的数据显示，英国制造业扩张速度也远高于预期。

一连串的强劲数据促使更多投机客和投资者增持英镑多仓。

“市场正在消化变得更加强劲的英国经济表现，”瑞银集团外汇分析师Geoffrey Yu表示。“我们很高兴地看到欧元/英镑走低以及英镑/日圆上扬。但我们对推动英镑/美元大幅上涨更加谨慎。”

英镑兑美元 升至1.6417美元，日内上涨0.3%，建筑业PMI数据公布前报1.6393。英镑周一高点在1.6443。

欧元兑英镑 下滑0.1%至0.82705英镑，距离周一触及的11个月低位0.8253不远，数据发布前报0.8278。英镑兑日圆 微升0.1%报168.42，稍早曾攀至五年新高169.13。(完)

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