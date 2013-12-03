国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差骤跌，因供给充足

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡12月3日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周二大幅收窄，幅度创下逾18个月最高水准，因供给充足迫使卖方处置燃料油库存。
路透数据显示，380-cst燃料油现货价每吨较新加坡现货价升水从每顿2.88美元骤跌至0.12美元。
180-cst燃料油现货价差从上日的每吨升水2.64美元大跌至贴水0.42美元。
虽然180-cst和380-cst燃料油价差大幅下滑的真正原因目前还不得而知，交易消息人士表示，有一部分卖家的库存增加。
“燃料油供给非常多。”一位驻新加坡的交易员称。
其他交易人士则表示，大量的12月/1月跨月价差纸货卖盘，可能支撑现货船货的抛售。
12月/1月价差收窄，表明12月现货船货市场将比1月更加疲弱。
“我认为在一段时间以前，(卖家)售出了许多数量的12月/1月跨月纸货合约。”另一位驻新加坡的交易员称。
壳牌向中国石油天然气股份有限公司售出4万吨12月25-29日的380-cst船货，每吨价格较新加坡现货报价升水0.25美元。
新加坡贸易商兴隆从摩科瑞买入4万吨380-cstra船货，价格与新加坡现货报价相同。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。