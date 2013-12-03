国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差骤跌，因供给充足

路透新加坡12月3日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周二大幅收窄，幅度创下逾18个月最高水准，因供给充足迫使卖方处置燃料油库存。

路透数据显示，380-cst燃料油现货价每吨较新加坡现货价升水从每顿2.88美元骤跌至0.12美元。

180-cst燃料油现货价差从上日的每吨升水2.64美元大跌至贴水0.42美元。

虽然180-cst和380-cst燃料油价差大幅下滑的真正原因目前还不得而知，交易消息人士表示，有一部分卖家的库存增加。

“燃料油供给非常多。”一位驻新加坡的交易员称。

其他交易人士则表示，大量的12月/1月跨月价差纸货卖盘，可能支撑现货船货的抛售。

12月/1月价差收窄，表明12月现货船货市场将比1月更加疲弱。

“我认为在一段时间以前，(卖家)售出了许多数量的12月/1月跨月纸货合约。”另一位驻新加坡的交易员称。

壳牌向中国石油天然气股份有限公司售出4万吨12月25-29日的380-cst船货，每吨价格较新加坡现货报价升水0.25美元。

新加坡贸易商兴隆从摩科瑞买入4万吨380-cstra船货，价格与新加坡现货报价相同。(完)