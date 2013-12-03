马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日小跌，但洪水灾情支撑价格

路透吉隆坡12月3日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三个交易日收低，因受到弱于预期的出口状况打击；不过雨季洪水可能压制该国棕榈油产出的前景帮助支撑价格。

据当地报告，在过去两日中的降水已经在马来西亚种植油棕榈树的Johor和Pahang省引发洪水，目前为止已经疏散超过1,000人。

马来西亚气象部已经发出警告，称这几个省的暴风雨恐将持续至周二晚间，并可能加剧低洼地区的洪灾。

马来西亚指标2月棕榈油合约 下滑0.9%报每吨2,619马币(林吉特)，盘中在2,605-2,645区间波动。

总成交量为39,488口，高于35,000口的平均水平。

技术面来看，路透市场分析师王涛表示，马来西亚棕榈油价格似将在小型三角形态中整固，料将升至每吨2,670马币。(完)

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