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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 19:37 BJT

东南亚股市：涨跌互见，泰国股市因国内局势有望缓和而上涨

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 400.76 -0.89 -0.22 -5.50 424.10

新加坡 3187.67 -1.09 -0.03 +0.65 3167.08

马来西亚 1824.29 6.14 +0.34 +8.01 1688.95

泰国 1383.89 9.63 +0.70 -0.58 1391.93

印尼 4288.76 -33.21 -0.77 -0.65 4316.69

菲律宾 6179.50 -43.87 -0.70 +6.31 5812.73

越南 511.62 3.09 +0.61 +23.66 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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