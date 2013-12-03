中国经济：资源型城市可持续发展规划发布，确定67个资源衰退型城市--新华

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透北京12月3日 - 中国周二公布全国资源型城市可持续发展规划（2013-2020年），确定了262个资源型城市，而有67个城市由于自然资源趋于枯竭，经济发展滞后，民生问题突出，生态环境压力大，被列为衰退型城市。
新华社援引规划称，应着力破除衰退型城市内部二元结构，化解历史遗留问题，千方百计促进失业矿工再就业，积极推进棚户区改造，加快废弃矿坑、沉陷区等地质灾害隐患综合治理。加大政策支持力度，大力扶持接续替代产业发展，逐步增强可持续发展能力。
报导并援引国家发展和改革委员会副主任杜鹰称，资源型城市普遍存在资源型产业“一业独大”的问题，产业结构不合理，资源型产业比重大，不利于城市的可持续发展。
此间专家认为，这样“一业独大”或“一矿独大”的产业格局，会产生“挤出效应”，致使其他产业难以发展，一旦资源开发接近枯竭，缺乏接续替代产业，这些城市就会出现“矿竭城衰”的现象，导致经济发展停滞、就业难等问题。
“中国将大力推进城市和国有工矿（煤矿）棚户区以及林区棚户区改造，加大政府投入，落实税收、土地供给和金融等方面的配套支持政策。”报导援引规划指出。
规划并称，中国力争到2015年基本完成资源型城市成片棚户区改造任务，并在2020年前完成资源枯竭城市的棚户区改造，实现“居者有其屋”。
杜鹰说，其中资源枯竭城市历史遗留问题严重，转型发展内生动力不强。目前，尚有近7,000万平方米棚户区需要改造，约14万公顷沉陷区需要治理，失业矿工人数达60多万，城市低保人数超过180万。中国69个资源枯竭城市人口只占全国的4%，但是棚户区占全国的四分之一，需要治理的沉陷区占全国的三分之一。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R