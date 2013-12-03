国际油市：亚洲石脑油裂解价差达到近两周高位，因需求持续旺盛

路透新加坡12月3日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第三日上升，达到近两周高位每吨152美元，受需求持续强劲的支撑。

交易员表示，马来西亚的Lotte Chemical Titan买入6.75-9万吨船期为1月1-15日的石脑油，就在几天前其刚刚购买了一船货。

其对三笔船货支付的价格为C&F价每吨较日本报价升水约12美元，创下约10个月来最高。

台湾中油最近也购买了至少一艘3.5万吨重石脑油和一艘3.5万吨全馏分石脑油(full-range naphtha)，价格分别为C&F价每吨较日本报价升水30美元和升水10美元。

其中全馏分石脑油船期在12月25日-1月25日，到岸港高雄。其价格远高于约两个月前购买的船期为10月25日-11月25日的船货，后者为每吨贴水2美元。

看多的交易员表示，亚洲需求强劲，可以轻易吸纳12月和1月来自西方的高量进口。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文