国际油市：亚洲石脑油裂解价差达到近两周高位，因需求持续旺盛

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡12月3日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第三日上升，达到近两周高位每吨152美元，受需求持续强劲的支撑。
交易员表示，马来西亚的Lotte Chemical Titan买入6.75-9万吨船期为1月1-15日的石脑油，就在几天前其刚刚购买了一船货。
其对三笔船货支付的价格为C&F价每吨较日本报价升水约12美元，创下约10个月来最高。
台湾中油最近也购买了至少一艘3.5万吨重石脑油和一艘3.5万吨全馏分石脑油(full-range naphtha)，价格分别为C&F价每吨较日本报价升水30美元和升水10美元。
其中全馏分石脑油船期在12月25日-1月25日，到岸港高雄。其价格远高于约两个月前购买的船期为10月25日-11月25日的船货，后者为每吨贴水2美元。
看多的交易员表示，亚洲需求强劲，可以轻易吸纳12月和1月来自西方的高量进口。(完)
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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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