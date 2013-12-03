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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 20:49 BJT

表格：11月30日止当周美国连锁店销售较前周下降2.8%--ICSC/高盛

路透12月3日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，11月30日止当周美国连锁店销售较前周下滑2.8%，较上年同期增长2.5%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

11月30日 544.1 2.5 -2.8

11月23日 559.6 2.1 2.6

11月16日 545.2 2.8 0.1

11月 9日 544.6 2.3 1.2

(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)
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