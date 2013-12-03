美国热股：苹果收购社交媒体研究企业Topsy，股价上涨

路透12月3日 - 美国消费电子公司苹果 已收购了专注于社交媒体搜索及分析的新兴企业Topsy，这对苹果来说是不同寻常的一次收购，因苹果很少涉足社交网络领域。苹果确认了这一收购，但没有透露收购该公司的原因。Topsy专注于分析推特(Twitter) 数据，并提供多种议题当前趋势的深入分析。