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中国财经报道 | 2013年 12月 3日 星期二 23:11 BJT

美国热股：推特股价上涨1.3%，其IPO主承销商给予推特的评级不一致

路透12月3日 - 推特 首次公开发行(IPO)五家主承销商中有少数几家认为，推特无法达到Facebook那样的规模，并且股价可能不会上涨太多。

推特IPO主承销商在其首份研究报告中，只有德意志银行和高盛给予推特买入评级。摩根士丹利和摩根大通给予推特等同“持有”的评级。theflyonthewall.com称，美银美林分析师Justin Post给予推特初始评级为卖出，目标价为36美元。

推特周二盘初上涨1.3%，报41.31美元。(完)
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