美国热股：推特股价上涨1.3%，其IPO主承销商给予推特的评级不一致

路透12月3日 - 推特 首次公开发行(IPO)五家主承销商中有少数几家认为，推特无法达到Facebook那样的规模，并且股价可能不会上涨太多。

推特IPO主承销商在其首份研究报告中，只有德意志银行和高盛给予推特买入评级。摩根士丹利和摩根大通给予推特等同“持有”的评级。theflyonthewall.com称，美银美林分析师Justin Post给予推特初始评级为卖出，目标价为36美元。