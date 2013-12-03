美国热股：推特股价上涨1.3%，其IPO主承销商给予推特的评级不一致

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透12月3日 - 推特 首次公开发行(IPO)五家主承销商中有少数几家认为，推特无法达到Facebook那样的规模，并且股价可能不会上涨太多。
推特IPO主承销商在其首份研究报告中，只有德意志银行和高盛给予推特买入评级。摩根士丹利和摩根大通给予推特等同“持有”的评级。theflyonthewall.com称，美银美林分析师Justin Post给予推特初始评级为卖出，目标价为36美元。
推特周二盘初上涨1.3%，报41.31美元。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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