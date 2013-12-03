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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 21:33 BJT

国际油市：OPEC无需调整现有产量目标--科威特石油部长

路透维也纳12月3日 - 科威特石油部长Mustapha al-Shamali周二对记者表示，石油输出国组织(OPEC)无需调整现有的石油产出目标。

他将参加OPEC周三的会议。(完)
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