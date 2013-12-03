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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 22:41 BJT

美国热股：百盛集团公布11月中国肯德基同店销售，盘初下跌逾3%

路透12月3日 - 百胜集团 预计2014年每股收益将重回增长，但同时表示，11月中国肯德基同店销量未能成长，尽管公司成功采取了鸡肉半价的促销策略。

百胜集团周二盘初下挫3.23%，报75.20美元。(完)
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