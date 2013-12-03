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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 22:52 BJT

美国热股：芝加哥期权交易所VIX期货成交量下滑，股价走低

路透12月3日 - 芝加哥期权交易所(CBOE) 公布波动率指数期货成交量下跌8%至250万口。11月CBOE旗下CFE的成交规模总量为约260万口。

芝加哥期权交易所周二盘初下跌1.11%，报52.39美元。(完)
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