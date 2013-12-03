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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 21:57 BJT

美国数据：11月30日当周止连锁店销售较上年同期上升4.9%--Redbook

路透纽约12月3日 - Redbook Research周二公布的报告显示，11月30日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长4.9%。

2013年11月连锁店销售较上年同期增长3.9%，较上月下滑0.2%。(完) (编译 徐文焰；审校 利棣儿)
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