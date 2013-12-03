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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 23:11 BJT

美国热股：微软收购诺基亚手机业务获批，股票价格微跌

路透12月3日 - 美国联邦贸易委员会周一表示，已经批准微软 收购诺基亚 手机业务。

微软周二盘初下跌0.34%，报38.33美元。(完)
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