版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 05:20 BJT

美股盘后：J C Penney更新了假日销情后股价急升5.2%

路透纽约12月3日 - J C Penney Company Inc 周二在美股盘后交易中急升5.2%，此前该公司更新了假日销情，称11月同店销售按年增长10.1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐