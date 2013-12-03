版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 05:54 BJT

12月3日SPDR黄金持仓量较上一交易日减少0.21%，或1.8吨，至841.41吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐