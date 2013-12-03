版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 06:50 BJT

****日韩经济指标预测--12月4日-12月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
       
    12月2日当周
    
    12月4日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值
    2300    韩国国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季修正值    --      +1.1%
                            (较上年同期)                                --      +3.3%
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                         前周       -- 买超14,056
            外资投资日本股票(亿日圆)                                    --  买超7,075
    
    12月5日(四)
    2350    日本外汇储备(亿美元)                        截至11月底      --     12,768
    
    12月6日(五)
    0500    日本同时指标(较前月)                              10月      --       +0.6
                领先指标(较前月)                                        --       +2.7
    
    12月9日当周
    
    12月8日(日)
    2330    日本路透短观景气判断指数                         12月       --         14
    2350    日本银行放贷余额(较上年同期)                     11月       --      +2.0%
    2350    日本未经季节调整的经常账(较上年同期)             10月       --     +14.3%
            日本未经季节调整的经常账(亿日圆)                            --  盈余5,873        
    2350    日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季修正值    --      +0.5%
                                (环比年率)                              --      +1.9%
    
    12月9日(一)
    0500    日本服务业景气判断指数                          11月        --       51.8 
    2350    日本大型制造业景气判断指数                     第四季       --       15.2
    
    12月10日(二)
    0500    日本消费者信心指数                              11月        --       41.2
    2100    韩国出口物价(较去年同期)                        11月        --      -4.6% 
                进口物价(较去年同期)                                    --      -7.3% 
    2100    韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 11月        --      -0.4%
                                (较上年同期)                            --      -1.4%
    2100    韩国失业率                                      11月        --       3.0% 
    2350    日本企业物价指数(较前月)                        11月        --      -0.1%
                           (较上年同期)                                 --      +2.5%
    2350    日本机械订单(较前月)                            10月        --      -2.1%
                       (较上年同期)                                     --     +11.4%  
    
    12月11日(三)
    0300    韩国L货供额(较上年同期)                         10月        --      +6.7% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐