日韩经济指标预测--12月4日-12月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月2日当周 12月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,056 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超7,075 12月5日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 截至11月底 -- 12,768 12月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- +0.6 领先指标(较前月) -- +2.7 12月9日当周 12月8日(日) 2330 日本路透短观景气判断指数 12月 -- 14 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 11月 -- +2.0% 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 10月 -- +14.3% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余5,873 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.5% (环比年率) -- +1.9% 12月9日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 51.8 2350 日本大型制造业景气判断指数 第四季 -- 15.2 12月10日(二) 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 41.2 2100 韩国出口物价(较去年同期) 11月 -- -4.6% 进口物价(较去年同期) -- -7.3% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.4% 2100 韩国失业率 11月 -- 3.0% 2350 日本企业物价指数(较前月) 11月 -- -0.1% (较上年同期) -- +2.5% 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -- -2.1% (较上年同期) -- +11.4% 12月11日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 -- +6.7% (完)