澳新经济指标预测--12月4日-12月11日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月2日当周 12月4日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.6% GDP最终消费 -- +0.5% GDP资本支出 -- -0.1% 12月5日(四) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差3.75 逆差2.84 商品/服务进口(较前月) -- -1.0% 商品/服务出口(较前月) -- 持平 12月6日(五) 暂无重要数据公布 12月9日当周 12月8日(日) 2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -3.4% 12月8-12日 2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 11月 -- +1.6% (较上年同期) -- +9.9% 12月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 11月 -- -0.2% 网络招聘广告(较前月) -- -0.1% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +1.4% (较上年同期) -- +7.0% 12月10日(二) 0030 澳洲NAB企业状况指数 11月 -- 负4 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲房屋融资(较前月) 10月 -- +4.4% 投资性房屋融资 -- +5.2% 12月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +1.9% 12月11日(三) 2000 新西兰央行利率决定 -- -- 2.5% 2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.0% (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。