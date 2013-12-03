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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 06:51 BJT

****澳新经济指标预测--12月4日-12月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    
    12月2日当周
    
    12月4日(三)
    0030  澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第三季           +0.8%      +0.6%
                               (较上年同期)                              +2.6%      +2.6%
              GDP最终消费                                                  --       +0.5%
              GDP资本支出                                                  --       -0.1%
    
    12月5日(四)
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   10月        逆差3.75   逆差2.84
              商品/服务进口(较前月)                                        --       -1.0%
              商品/服务出口(较前月)                                        --        持平
    
    12月6日(五)
    暂无重要数据公布
    
    12月9日当周
    
    12月8日(日)
    2145  新西兰制造业销售                             第三季             --       -3.4%
    
    12月8-12日
    2100  新西兰REINZ房价指数(较前月)                    11月             --       +1.6% 
                        (较上年同期)                                      --       +9.9%
    
    12月9日(一)
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                    11月             --       -0.2%
                网络招聘广告(较前月)                                      --       -0.1%
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                   11月             --       +1.4%
                          (较上年同期)                                    --       +7.0%
    
    12月10日(二)
    0030  澳洲NAB企业状况指数                            11月             --         负4
                 企业信心指数                                             --         正5
    0030  澳洲房屋融资(较前月)                           10月             --       +4.4%
              投资性房屋融资                                              --       +5.2%
    
    12月10-11日
    2330  澳洲消费者信心指数                             12月             --       +1.9%
    
    12月11日(三)
    2000  新西兰央行利率决定                              --              --        2.5%
    2145  新西兰食品价格指数                             11月             --       -1.0% (完)
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