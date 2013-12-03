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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月03日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 77.00 -0.69 -0.89 1701145

搜狐 66.41 -0.58 -0.87 904347

网易 69.31 -2.88 -3.99 770660

百度 167.05 -1.61 -0.95 2632282

亚信科技 11.63 +0.01 +0.09 299536

台湾

台湾积体电路 17.53 +0.13 +0.75 1900726

联电 1.97 +0.01 +0.51 158886

日月光 5.01 -0.03 -0.60 124967

硅品精密 5.83 -0.02 -0.34 370000

和信超媒体 1.02 +0.02 +1.84 20569

友达 3.05 +0.00 +0.00 113026

中华电信 30.89 -0.06 -0.19 54845

台湾国际航电 47.80 -0.57 -1.18 1270589

香港

中国移动 53.75 +0.13 +0.24 147207

中国联通 15.49 -0.18 -1.15 46572

中国电信 52.81 -0.54 -1.01 24729

中芯国际 4.08 +0.05 +1.24 28714

电讯盈科 4.38 -0.01 -0.11 10647

(完)

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