《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月03日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 77.00 -0.69 -0.89 1701145
搜狐 66.41 -0.58 -0.87 904347
网易 69.31 -2.88 -3.99 770660
百度 167.05 -1.61 -0.95 2632282
亚信科技 11.63 +0.01 +0.09 299536
台湾
台湾积体电路 17.53 +0.13 +0.75 1900726
联电 1.97 +0.01 +0.51 158886
日月光 5.01 -0.03 -0.60 124967
硅品精密 5.83 -0.02 -0.34 370000
和信超媒体 1.02 +0.02 +1.84 20569
友达 3.05 +0.00 +0.00 113026
中华电信 30.89 -0.06 -0.19 54845
台湾国际航电 47.80 -0.57 -1.18 1270589
香港
中国移动 53.75 +0.13 +0.24 147207
中国联通 15.49 -0.18 -1.15 46572
中国电信 52.81 -0.54 -1.01 24729
中芯国际 4.08 +0.05 +1.24 28714
电讯盈科 4.38 -0.01 -0.11 10647
(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。