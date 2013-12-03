欧洲金融：利率操纵案尘埃落定，欧盟将开出数百万欧元罚单--消息

路透布鲁塞尔12月3日 - 消息人士表示，欧盟反垄断监管机构周三将对花旗集团 、德意志银行 和苏格兰皇家银行(RBS) 等六家银行课以数百万欧元的罚款，因这些银行操纵关键利率指标。

一位知情人士称，摩根大通 和巴克莱 亦被指控操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和东京银行间拆放款利率(TIBOR)。

瑞银集团 因提醒欧盟执委会日圆利率衍生品市场存在不当行为，将免于处罚。

德银和RBS还将因操纵欧元区利率指标而受罚。法国兴业银行 也将因操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)而被罚。

汇丰控股和法国农业信贷银行(Credit Agricole) 明年有可能受到处罚，此前两家银行拒绝与欧盟执委会达成和解。巴克莱因有检举表现而免于处罚。路透曾与11月5日报导Euribor操纵案的处罚决定即将作出。

另一位消息人士说，欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)料将于周三1030GMT宣布对这三宗利率操纵案的处罚决定。

巴克莱、德银、法国兴业、RBS以及摩根大通拒绝置评。未能立即联系到汇丰和法国农信银行发表评论。记者也未能立即联系上欧盟竞争政策方面的发言人Antoine Colombani。(完)