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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 06:46 BJT

全球外汇市场12月4日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行审议委员佐藤健裕日本函馆发表演说

0030 - 澳洲第三季国内生产总值(GDP)

0848 - 法国11月Markit服务业采购经理人指数(PMI)

0853 - 德国11月Markit服务业及综合PMI

0858 - 欧元区11月Markit服务业及综合PMI

0928 - 英国11月Markit/CIPS服务业PMI

-- - 英国央行召开为期两天的货币政策会议

1200 - 美国11月29日当周抵押贷款市场指数和再融资指数

1315 - 美国11月ADP就业报告

1330 - 美国10月国际贸易收支

1358 - 美国11月Markit服务业PMI终值

1500 - 美国11月ISM非制造业指数

1500 - 美国9月和10月新屋销售年率

1900 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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