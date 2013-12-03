全球外汇市场12月4日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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-- - 日本央行审议委员佐藤健裕日本函馆发表演说
0030 - 澳洲第三季国内生产总值(GDP)
0848 - 法国11月Markit服务业采购经理人指数(PMI)
0853 - 德国11月Markit服务业及综合PMI
0858 - 欧元区11月Markit服务业及综合PMI
0928 - 英国11月Markit/CIPS服务业PMI
-- - 英国央行召开为期两天的货币政策会议
1200 - 美国11月29日当周抵押贷款市场指数和再融资指数
1315 - 美国11月ADP就业报告
1330 - 美国10月国际贸易收支
1358 - 美国11月Markit服务业PMI终值
1500 - 美国11月ISM非制造业指数
1500 - 美国9月和10月新屋销售年率
1900 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。