路透专访：美联储应提供升息计划的更多细节--旧金山联储总裁威廉姆斯

当美联储9月意外决定不缩减购债规模后，市场呈现相反但剧烈的反应，导致投资者推动借款成本下行。

“市场在上下两个方向波动都过于剧烈，”威廉姆斯说，“9月我们本该在某种程度上对外表明，任何缩减行动都不是全面收紧政策进程的开始...你可以缩减购债，同时仍计划维持低利率相当长的时间。”

威廉姆斯表示，对于美联储的大规模资产购买计划，只有“完全确信经济走上正确轨道”，联储才应该开始削减行动，并且到那时联储应宣布一个结束日期和资产购买总额。

美联储从2012年9月启动目前第三轮量化宽松举措。

在2015年之前，威廉姆斯在联邦公开市场委员会(FOMC)都不具有投票权，但他是一位中间派，其观点通常与联储领导层一致。(完)