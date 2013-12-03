路透专访：美联储应提供升息计划的更多细节--旧金山联储总裁威廉姆斯

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
当美联储9月意外决定不缩减购债规模后，市场呈现相反但剧烈的反应，导致投资者推动借款成本下行。
“市场在上下两个方向波动都过于剧烈，”威廉姆斯说，“9月我们本该在某种程度上对外表明，任何缩减行动都不是全面收紧政策进程的开始...你可以缩减购债，同时仍计划维持低利率相当长的时间。”
威廉姆斯表示，对于美联储的大规模资产购买计划，只有“完全确信经济走上正确轨道”，联储才应该开始削减行动，并且到那时联储应宣布一个结束日期和资产购买总额。
美联储从2012年9月启动目前第三轮量化宽松举措。
在2015年之前，威廉姆斯在联邦公开市场委员会(FOMC)都不具有投票权，但他是一位中间派，其观点通常与联储领导层一致。(完)
(编译 侯向明/王兴亚；审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。