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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 07:39 BJT

日本财政：提振经济方案总规模约1,820亿日圆--消息人士

路透东京12月4日 - 熟知内情人士周三表示，在日本调高消费税之前，一项旨在提振经济的日本政府支出方案规模约为1,820亿美元。

要求匿名的消息人士向路透表示，这项方案料在周四由首相安倍晋三通过，总额为18.6万亿(兆)日圆(1,816亿美元)。

方案核心将是一套追加预算，消息人士周二称追加预算规模在5.4-5.6万亿日圆之间。

消息人士称，除了中央政府支出外，主要数据还包括地方政府及企业支出。

他们指出，措施中将包括提振竞争力的举措，对女性、青年及老年人的协助，加速311震灾海啸后重建，以及2020年东京奥运的公共建设。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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