日本财政：提振经济方案总规模约1,820亿日圆--消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透东京12月4日 - 熟知内情人士周三表示，在日本调高消费税之前，一项旨在提振经济的日本政府支出方案规模约为1,820亿美元。
要求匿名的消息人士向路透表示，这项方案料在周四由首相安倍晋三通过，总额为18.6万亿(兆)日圆(1,816亿美元)。
方案核心将是一套追加预算，消息人士周二称追加预算规模在5.4-5.6万亿日圆之间。
消息人士称，除了中央政府支出外，主要数据还包括地方政府及企业支出。
他们指出，措施中将包括提振竞争力的举措，对女性、青年及老年人的协助，加速311震灾海啸后重建，以及2020年东京奥运的公共建设。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。