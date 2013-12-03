中美贸易：中国对美国多宗对华反倾销措施启动WTO贸易争端解决机制

路透日内瓦12月3日 - 世界贸易组织(WTO)的一份声明称，中国于周二对美国启动贸易争端解决机制，挑战后者对中国出口产品倾销美国市场的指控。

这是中国今年首次在WTO提起的投诉，于该组织两年一次部长级会议的第一天提出。是次会议地点在印尼的巴厘岛。

WTO称，这也是中国第八次对美国贸易救济措施进行投诉。中方认为，美国政府对“倾销”的评估方式违反了WTO规定。

WTO没有说明本案影响到哪些产品，但中国新华社援引商务部发言人沈丹阳的话称，本次争端涉及美国对华油井管等产品采取的13起反倾销措施中的做法，涉及中国企业年出口金额达84亿美元。

美国可以在60天内设法达成和解。超出这个期限后，中方可能要求WTO裁决。

美国已经多次因为评估倾销案时采用的具体计算方法而输掉在WTO的官司。

美国曾表示其计算方法(“归零法”)要比WTO批准采用的计算方法更为优越，但在因这一问题而输掉多场法律官司后，美国已经承诺今后将不再使用这一方法。(完)