金砖国家：12月3日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透12月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月3日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收低1.06%，报1,002.71点。
中国股市：沪综指收创一个半月新高，创业板回升激励市场人气
香港股市：脱离31个月高点小幅收低，中资金融股下挫
中国汇市：人民币收盘微升，结汇依然偏多显示升值预期强
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拉美股市：巴西股市周二收低，此前该国公布第三季经济数据逊于预期，但Bovespa指标股指因外资对油企Petrobras廉价股票的需求而获得支撑。巴西股市Bovespa指标股指 收低0.12%，报51,180.91点。
拉美汇市：墨西哥披索大涨，巴西雷亚尔触及三个月新低
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南非股市：收低1.7%，AngloGold Ashanti和其他权重股因全球市场遭抛而受到打压，全球市场下跌是因外界担心美联储可能开始缩减刺激措施。Top-40绩优股指数 下跌1.7%，报39,194.66点。综合指数 收挫1.6%，报43,962.83点。
南非汇市：兰特兑美元触及三周低点，因经常账赤字扩大
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印度股市：收低，结束前三个交易日的连涨之势，Larsen和Toubro等绩优股遭获利了结下跌，因之前美国公布的经济数据较为乐观，加剧了外界对美联储可能缩减货币刺激措施的担忧。指标BSE指数 收低0.21%，或43.09点，报20,854.92点。NSE指数 下滑0.26%，或16点，报6,201.85点。
印度汇市：卢比下跌，美国公布强劲的经济数据后，引发人们对美联储可能提前缩减刺激措施的预期，美元因而上涨，但印度经常帐赤字大幅减少抑制了卢比的进一步跌势。卢比兑美元 收报62.36/37，周一收盘报62.315/325。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,372.440点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.57%，报756.83点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.09%报33.2685卢布；卢布兑欧元 下滑0.55%，报45.2225卢布。(完) (编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。