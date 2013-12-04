金砖国家：12月3日股汇市收盘纵览

路透12月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月3日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收低1.06%，报1,002.71点。

中国股市：沪综指收创一个半月新高，创业板回升激励市场人气

香港股市：脱离31个月高点小幅收低，中资金融股下挫

中国汇市：人民币收盘微升，结汇依然偏多显示升值预期强

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拉美股市：巴西股市周二收低，此前该国公布第三季经济数据逊于预期，但Bovespa指标股指因外资对油企Petrobras廉价股票的需求而获得支撑。巴西股市Bovespa指标股指 收低0.12%，报51,180.91点。

拉美汇市：墨西哥披索大涨，巴西雷亚尔触及三个月新低

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南非股市：收低1.7%，AngloGold Ashanti和其他权重股因全球市场遭抛而受到打压，全球市场下跌是因外界担心美联储可能开始缩减刺激措施。Top-40绩优股指数 下跌1.7%，报39,194.66点。综合指数 收挫1.6%，报43,962.83点。

南非汇市：兰特兑美元触及三周低点，因经常账赤字扩大

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印度股市：收低，结束前三个交易日的连涨之势，Larsen和Toubro等绩优股遭获利了结下跌，因之前美国公布的经济数据较为乐观，加剧了外界对美联储可能缩减货币刺激措施的担忧。指标BSE指数 收低0.21%，或43.09点，报20,854.92点。NSE指数 下滑0.26%，或16点，报6,201.85点。

印度汇市：卢比下跌，美国公布强劲的经济数据后，引发人们对美联储可能提前缩减刺激措施的预期，美元因而上涨，但印度经常帐赤字大幅减少抑制了卢比的进一步跌势。卢比兑美元 收报62.36/37，周一收盘报62.315/325。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,372.440点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.57%，报756.83点。