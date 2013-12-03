更新版1-拉美汇市：墨西哥披索大涨，巴西雷亚尔触及三个月新低

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透墨西哥城12月3日 - 墨西哥披索周二大幅上扬，因一项允许石油行业对民间投资开放的议案距离国会通过更近一步，并且左翼领导人士Andres Manuel Lopez Obrador因心脏病入院治疗，降低了爆发大规模游行示威的可能性。
墨西哥披索兑美元 上涨0.83%，报13.1075披索。
巴西雷亚尔走软，利率期货合约的收益率也下滑，因数据显示该国第三季经济自2009年初以来首次出现萎缩。
该数据使得投资人对央行可能放缓收紧货币政策的预期升温。雷亚尔兑美元 跌幅略超1%，报2.3785，触及三个月新低。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较许多投资人预计的更早缩减购债的担忧，令拉美货币近几个月承压。
若周五的美国非农就业数据强劲，则会增大美联储缩减购债的可能性。其他拉美货币周二亦下滑。(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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