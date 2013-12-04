《全球汇市》日圆压力稍微缓解，澳洲GDP数据决定澳元走势

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
周二时，澳洲央行维持利率持稳在纪录低位2.5%，并重申汇率仍偏高。
然如果0030GMT公布第三季经济成长数据意外高于预期，澳元可能寻获支撑。路透调查分析师所得预估为，经济料较上季扩张0.8%，料较上年同期成长2.6%.
澳洲经济的表现可望较多数其他发达国家来得好，不过仍低于趋势成长水平。
澳元兑美元 最新报0.9131美元，周二时上涨0.4%，脱离三个月低位0.9055。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3591 1.3589 +0.01 +3.01 1.3194
美元/日圆 102.34 102.49 -0.15 +17.98 86.74
欧元/日圆 139.09 139.27 -0.13 +21.52 114.46
美元/瑞郎 0.9040 0.9043 -0.03 -1.26 0.9155
英镑/美元 1.6388 1.6391 -0.02 +0.84 1.6251
美元/加元 1.0639 1.0646 -0.07 +7.24 0.9921
澳元/美元 0.9139 0.9136 +0.03 -12.07 1.0393
新西兰元/美元 0.8239 0.8240 -0.01 -0.53 0.8283
澳元/日圆 93.520 93.630 -0.12 +3.76 90.130
新西兰元/日圆 84.310 84.450 -0.17 +17.36 71.840
英镑/日圆 167.71 167.99 -0.17 +19.10 140.82
澳元/新西兰元 1.1084 1.1082 +0.02 -11.61 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。