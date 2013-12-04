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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 08:00 BJT

《全球汇市》日圆压力稍微缓解，澳洲GDP数据决定澳元走势

周二时，澳洲央行维持利率持稳在纪录低位2.5%，并重申汇率仍偏高。

然如果0030GMT公布第三季经济成长数据意外高于预期，澳元可能寻获支撑。路透调查分析师所得预估为，经济料较上季扩张0.8%，料较上年同期成长2.6%.

澳洲经济的表现可望较多数其他发达国家来得好，不过仍低于趋势成长水平。

澳元兑美元 最新报0.9131美元，周二时上涨0.4%，脱离三个月低位0.9055。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3591 1.3589 +0.01 +3.01 1.3194

美元/日圆 102.34 102.49 -0.15 +17.98 86.74

欧元/日圆 139.09 139.27 -0.13 +21.52 114.46

美元/瑞郎 0.9040 0.9043 -0.03 -1.26 0.9155

英镑/美元 1.6388 1.6391 -0.02 +0.84 1.6251

美元/加元 1.0639 1.0646 -0.07 +7.24 0.9921

澳元/美元 0.9139 0.9136 +0.03 -12.07 1.0393

新西兰元/美元 0.8239 0.8240 -0.01 -0.53 0.8283

澳元/日圆 93.520 93.630 -0.12 +3.76 90.130

新西兰元/日圆 84.310 84.450 -0.17 +17.36 71.840

英镑/日圆 167.71 167.99 -0.17 +19.10 140.82

澳元/新西兰元 1.1084 1.1082 +0.02 -11.61 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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