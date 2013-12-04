《中国报摘》--中国证券报12月4日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，允许境外机构参股期货公司；推动原油等战略性资源品种和宜农期货品种上市；发展权益类、利率类、汇率类金融衍生品；稳步发展期权、商品指数、碳排放权等新型交易工具。

* 其他:

--记者获悉，在合同能源管理财政奖励政策中，中央财政奖励标准有望从240元人民币/吨标准煤大幅提升至500元/吨标准煤左右，预计相关文件最快年内下发。

--中国人民银行上海总部副主任张新表示，央行《关于金融支持中国（上海）自由贸易实验区建设的意见》中的大部分金融支持措施争取用三个月时间落地实施，用一年左右时间基本形成可复制、可推广的金融管理模式。

--国家发展和改革委员会副主任张晓强表示，中国政府将按照市场导向和企业自主决策的原则，进一步强化企业的境外投资主体地位，减少行政审批的范围和环节，对一般性境外投资项目的核准制逐步改变为备案制。

--2013年记账式附息（20期）国债将于12月5日-10日在上海证券交易所交易系统开展国债预发行交易。本期国债期限为七年，基准价格为98.436元，招标日为12月11日。

--上海证券交易所近日调整交易规则，集中竞价系统债券交易和债券质押式回购交易单笔申报最大数量由1万手上调至10万手，即由1,000万元面值上调至1亿元面值，以更好适应参与债券现货和回购交易的投资者需求。

--记者从接近上海国资委的知情人士处获悉，沪版国资国企改革方案发布在即，国企分类监管、建立国资流动平台、开放性市场化重组等大方向基本明确。

--浙江浙能电力股份有限公司公告，换股吸收合并涉及的现金选择权和A、B股证券账户关联关系申报已实施完成，换股股东持有的东电B 股份已按照1:0.886的换股比例转换为浙能电力股份，预计公司股票将于12月底前在上海证交所上市。