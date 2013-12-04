《中国报摘》--中国证券报12月4日

中美贸易：中国向美国提供更佳市场准入条件，以避免爆发贸易战--FT
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋表示，允许境外机构参股期货公司；推动原油等战略性资源品种和宜农期货品种上市；发展权益类、利率类、汇率类金融衍生品；稳步发展期权、商品指数、碳排放权等新型交易工具。
* 其他:
--记者获悉，在合同能源管理财政奖励政策中，中央财政奖励标准有望从240元人民币/吨标准煤大幅提升至500元/吨标准煤左右，预计相关文件最快年内下发。
--中国人民银行上海总部副主任张新表示，央行《关于金融支持中国（上海）自由贸易实验区建设的意见》中的大部分金融支持措施争取用三个月时间落地实施，用一年左右时间基本形成可复制、可推广的金融管理模式。
--国家发展和改革委员会副主任张晓强表示，中国政府将按照市场导向和企业自主决策的原则，进一步强化企业的境外投资主体地位，减少行政审批的范围和环节，对一般性境外投资项目的核准制逐步改变为备案制。
--2013年记账式附息（20期）国债将于12月5日-10日在上海证券交易所交易系统开展国债预发行交易。本期国债期限为七年，基准价格为98.436元，招标日为12月11日。
--上海证券交易所近日调整交易规则，集中竞价系统债券交易和债券质押式回购交易单笔申报最大数量由1万手上调至10万手，即由1,000万元面值上调至1亿元面值，以更好适应参与债券现货和回购交易的投资者需求。
--记者从接近上海国资委的知情人士处获悉，沪版国资国企改革方案发布在即，国企分类监管、建立国资流动平台、开放性市场化重组等大方向基本明确。
--浙江浙能电力股份有限公司公告，换股吸收合并涉及的现金选择权和A、B股证券账户关联关系申报已实施完成，换股股东持有的东电B 股份已按照1:0.886的换股比例转换为浙能电力股份，预计公司股票将于12月底前在上海证交所上市。
--正和股份 称，计划非公开发行5.2亿A股，拟募集资金总额31.2亿元，将用于收购位于哈萨克斯坦共和国滨里海盆地的石油开发企业--马腾石油股份有限公司95%的股权。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
路透新加坡4月10日 - 油价周一走坚，受需求旺盛及叙利亚政局不稳提振，但涨势受美国钻探活动再度增长限制。 0109 GMT，布兰特原油期货报每桶55.39美元，较上个交易日收盘价涨0.15美元或0.3%。 美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.24美元或0.5%，报每桶52.48美元。
路透北京4月10日 - 人民日报周一报导称，取消财政重点支出挂钩问题取得突破性进展，中央层面已通过审议，接下来就是走法律修改程序。通过脱钩解决固化格局，有利于科学地安排重点领域的支出，使支出更好地符合实际需要。