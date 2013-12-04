《美债周三展望》公债价格攀升，受助于美联储购债行动和股市走低

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 美国公债价格在消息面淡静的情况下上扬，本周还有大量数据出炉

* 美联储透过两次操作购买47亿美元公债

* 美国标售1,040亿美元国库券，得标利率回落

* 周三将公布的数据包括ADP就业人数、ISM服务业采购经理人指数、新屋销售，以及美联储的经济褐皮书

路透纽约12月4日 - 美国公债价格周二上扬，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)的两次购债操作，以及美国股市走低，部分原因是担忧美联储将较部分交易商预期的时间提前开始缩减刺激规模。

公债市场收复周一的部分失地，在周五公布11月非农就业报告前，市场交投不旺。

部分投资者为就业岗位再度强劲增长作准备，这将为美联储开始缩减每月850亿美元购债规模铺路。

多数分析师目前预计，美联储可能在明年3月的会议上开始缩减购债，但部分分析师认为，如果就业数据强劲，联储可能提前至明年1月，或甚至今年12月采取行动。

“如果就业报告非常强劲，将会使市场开始提前缩减购债时机的预期，显然，明年1月开始行动的可能性更大，”Stone & McCarthy Research Associates的固定收益分析师John Canavan表示。

不过，Canavan还表示，他认为美联储不可能在12月缩减购债。“我们认为，一次非常强劲的就业数据不足以促使美联储立即采取行动，”他说。

接受路透调查的经济学家预计， 美国11月就业岗位增加18万，10月为增长20.4万。部分交易商对10月数据如此强劲感到意外，因美国政府在10月停运16天，导致数十万政府雇员和合同工无薪休假。

美国劳工部将在周五1530 GMT公布11月非农就业报告。

周二无重大经济数据公布，使交易商在繁忙的一周有喘息的机会。

“今日消息面清淡。本周稍后将热闹起来，有一系列数据出炉，其中最受关注的是周五公布的就业报告，”Cantor Fitzgerald的利率策略师Justin Lederer表示。

ADP民间就业数据、新屋销售、供应管理协会非制造业指数以及美联储褐皮书将在周三公布。周四将发布的数据包括，第三季GDP第一次修正值以及上周初请失业金人口数据。

美联储周二按计划进行两次公债买入操作，这支撑公债市场。美联储最新的第三轮量化宽松政策旨在压低长期借贷成本，目标是要失业率持续下降和避免通缩。

美联储买入9.4亿美元2024-2031年到期公债，之后买入37.3亿美元 2019-2028年到期公债。

分析师表示，美联储这两批买入，加上美股连续第三日下滑，重燃投资人对公债的买需。

在二级市场，指标10年期公债 价格上升8/32，收益率报2.772%，较周一尾盘低3个基点。周一10年期公债收益率较逾一周前触及的两个月高位相差不到3个基点。

30年期公债 价格升14/32，收益率报3.835%，较周一尾盘低2个基点。30年期公债收益率上日攀升5个基点。

分析师预期，公债收益率在可预见的将来将在狭窄区间内交投。

“公债收益率在年底前将继续处于狭窄区间内。目前公债已完全消化市场消息，”LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri说。

供应方面，财政部周二一共标售了1,040亿美元一个月，三个月和六个月国库券的得标利率低于上周标售水平。

财政部将周一的三个月国库券和六个月国库券标售推迟至周二进行，因周一在标售系统进行测试时出现故障。(完)

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