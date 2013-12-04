《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月4日

*工商时报：

--台股量能持续萎靡，引发股民忧虑，期交所、证交所、期货公会、券商公会等四大证券机构，破天荒首度展开跨市场合作，将于下周一联手造市，期为量能低迷的台股寒冬添柴火提振动能。

--出口疲弱，经建会最快本月提出振兴出口策略，将全面检讨欧、美与新兴市场出口战略，经建会主委管中闵昨日表示，台湾不可能回到只卖零组件时代，必须重新检视终端产品的优势，靠着电子商务平台与新出口策略，形成千军万马之势。

--推动台湾成为人民币离岸中心，寿险资金也来助阵。保险局昨日举行保险法修法座谈会，确定将修法开放保险业投资国内发行的外币计价股权、债券，可不计入国外投资限额，光是寿险资金就有数兆台币的动能，可协助市场发展。

*经济日报：

--财政部、金管会今日将连袂向立法院财委会报告〞金融业如何合并以达成亚洲指标性银行目标〞，财政部明确指出，现有的九家公股金融机构，台湾金控、土地银行与中国输出入银行，均定位为政策性金融机构。换言之，推动公公并的过程中，此三金融机构将予以排除。

--中央银行第四季理监事会议将于12月26日举行，与美国联邦公开市场操作委员会(FOMC)在12月17、18日召开的货币政策会议，日期只隔一周，届时，FED主席贝南克将对量化宽松(QE)再次发表谈话，预料央行将根据其谈话内容，拟具2014年台湾的货币政策走向。(完)