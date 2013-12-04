《台湾重要政经日程》--12月4日

中美贸易：中国向美国提供更佳市场准入条件，以避免爆发贸易战--FT
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
===================今日重要政经消息=============================
12/4(三)
--09:00 台湾央行总裁、财政部长、金管会主委赴立法院备询。
--13:30 永丰金控 举办2014年投资展望会前说明会。
--13:30 2013年台湾对外贸易回顾与展望研讨会。
==================================================================
12/5(四)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。
--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
12/6(五)
--12:20 央行标售364天期定存单，预计金额1,000亿台币，9日发行。
12/9(一)
--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。
12/10(二)
--13:30 台积电 11月营收。
--14:00 联电 11月营收。
--14:00 复华投信2014台股暨全球投资展望记者会。
12/13(五)
--12:20 央行标售两年期定存单，预计金额100亿台币，16日发行。
12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
12/23(一)
--8:30 主计总处公布11月季调失业率，10月为4.17%。
12/24(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
12/25(三)
--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。
12/26(四)
--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
路透新加坡4月10日 - 油价周一走坚，受需求旺盛及叙利亚政局不稳提振，但涨势受美国钻探活动再度增长限制。 0109 GMT，布兰特原油期货报每桶55.39美元，较上个交易日收盘价涨0.15美元或0.3%。 美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.24美元或0.5%，报每桶52.48美元。
路透北京4月10日 - 人民日报周一报导称，取消财政重点支出挂钩问题取得突破性进展，中央层面已通过审议，接下来就是走法律修改程序。通过脱钩解决固化格局，有利于科学地安排重点领域的支出，使支出更好地符合实际需要。