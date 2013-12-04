《台湾重要政经日程》--12月4日

中美贸易：中国向美国提供更佳市场准入条件，以避免爆发贸易战--FT

路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。