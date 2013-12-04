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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 08:18 BJT

《中国重要政经日程》--12月4日

============================今日重要政经日程=======================

12/4（周三）

--美利坚合众国副总统拜登于12月4日至5日对中国进行正式访问。

--乌克兰总统维克多·亚努科维奇于12月3日至6日对中国进行国事访问。

============================近期重要政经日程=======================

12/5(周四)

--法兰西共和国总理让-马克·埃罗将于12月5日至9日对中国进行正式访问。

*--国新办就深化改革创新促进民政事业发展等情况举行发布会，请民政部部长李立国、副部长姜力、窦玉沛参加，并答记者问。

--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。

12/7（周六）

--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。

--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行。

12/10（周二）

*--中国社会科学院于上午9：30举办“2014年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”。

12/12(周四)

--2013中国互联网经济论坛在北京举行。

--第九届中国电子银行年会将在北京举行。

12/18（周四）

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

12/19（周四）

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

12/21（周六）

--2013年清华PE金融资本年会，至22日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
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