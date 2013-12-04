《中国重要政经日程》--12月4日

中美贸易：中国向美国提供更佳市场准入条件，以避免爆发贸易战--FT
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
============================今日重要政经日程=======================
12/4（周三）
--美利坚合众国副总统拜登于12月4日至5日对中国进行正式访问。
--乌克兰总统维克多·亚努科维奇于12月3日至6日对中国进行国事访问。
============================近期重要政经日程=======================
12/5(周四)
--法兰西共和国总理让-马克·埃罗将于12月5日至9日对中国进行正式访问。
*--国新办就深化改革创新促进民政事业发展等情况举行发布会，请民政部部长李立国、副部长姜力、窦玉沛参加，并答记者问。
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行。
12/10（周二）
*--中国社会科学院于上午9：30举办“2014年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”。
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
--第九届中国电子银行年会将在北京举行。
12/18（周四）
--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
12/21（周六）
--2013年清华PE金融资本年会，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
路透新加坡4月10日 - 油价周一走坚，受需求旺盛及叙利亚政局不稳提振，但涨势受美国钻探活动再度增长限制。 0109 GMT，布兰特原油期货报每桶55.39美元，较上个交易日收盘价涨0.15美元或0.3%。 美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.24美元或0.5%，报每桶52.48美元。
路透北京4月10日 - 人民日报周一报导称，取消财政重点支出挂钩问题取得突破性进展，中央层面已通过审议，接下来就是走法律修改程序。通过脱钩解决固化格局，有利于科学地安排重点领域的支出，使支出更好地符合实际需要。