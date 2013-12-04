《焦点》美国11月汽车销售创六年半以来佳绩，但主要靠打折支撑

**宝贵的教训**

企业高层以及分析师说，底特律汽车业者不太可能重回大打折扣战的老路。那种业界恶习正是通用及其对手Chrysler Group LLC 在2009年寻求联邦纾困以求生的原因。

“我个人认为，整个行业已经从2008和2009年学到宝贵的教训，”日产汽车 美国例行业务主管Fred Diaz说。

“汽车业者在控制库存方面的确做得很好，”Diaz说。

美国汽车销售在2009年触及1,040万辆的谷底，去年销售量上升至1,450万辆，通用已表示今年全美汽车销量可能是1,560万辆。

每月汽车销售数据被视为是观察美国经济体质的先行指标。由于信贷管道取得较容易，且消费者需要将其车辆汰旧换新，所以汽车业表现比整体经济来得好。美国路上的车辆平均车龄超过11年，不过，丰田北美主管Jim Lentz上月预估，汽车汰旧换新的积压需求(pent-up demand)将是缓慢的。