《焦点》美国11月汽车销售创六年半以来佳绩，但主要靠打折支撑

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
**宝贵的教训**
企业高层以及分析师说，底特律汽车业者不太可能重回大打折扣战的老路。那种业界恶习正是通用及其对手Chrysler Group LLC 在2009年寻求联邦纾困以求生的原因。
“我个人认为，整个行业已经从2008和2009年学到宝贵的教训，”日产汽车 美国例行业务主管Fred Diaz说。
“汽车业者在控制库存方面的确做得很好，”Diaz说。
美国汽车销售在2009年触及1,040万辆的谷底，去年销售量上升至1,450万辆，通用已表示今年全美汽车销量可能是1,560万辆。
每月汽车销售数据被视为是观察美国经济体质的先行指标。由于信贷管道取得较容易，且消费者需要将其车辆汰旧换新，所以汽车业表现比整体经济来得好。美国路上的车辆平均车龄超过11年，不过，丰田北美主管Jim Lentz上月预估，汽车汰旧换新的积压需求(pent-up demand)将是缓慢的。
通用强调，该公司在实施优惠措施时相当自制。美国汽车企业高层表示，今年前九个月当中，优惠幅度相当于平均售价的占比持稳在10%左右。(完)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。