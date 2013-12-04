《中国报摘》--其他报纸重要消息12月4日

中美贸易：中国向美国提供更佳市场准入条件，以避免爆发贸易战--FT
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
**上海证券报**
--从2013移动互联网国际研讨会上获悉，中国移动 已按12月6日至18日之间发放牌照来准备市场推广活动。这意味着，4G牌照的发放窗口基本锁定6日至18日。
--证监会将借壳上市的标准由“趋同”升格为“等同”之后迎来首单。华芳纺织 披露公司重大资产重组预案，嘉化能源将作价58.10亿元借壳华芳纺织登陆A股。
**证券时报**
--上海银行近期接连在光伏行业爆发大额贷款风险，除了已破产重整的无锡尚德6.09亿元债权仅可收回1.92亿元外，拖欠该银行7,500万元贷款的超日太阳能去年底以来也陷入无力还款窘境。
--中国期货业协会日前分别与瑞士期货和期权协会、香港交易所、新加坡交易所等境外机构签署了合作谅解备忘录，将在“信息交流、高层互访、合作研究、人员培训”等领域与上述三家机构开展合作交流。
--今年国内新基金募资总额突破5,000亿元大关。据统计，年底前还将有36只基金募集成立，全年新基金总数将达到368只，创历史新高，销售总额预计在5,300亿元左右。
**21世纪经济报道**
--上海自贸区金融机构人士透露，昨日下午央行召集自贸区内金融机构开会，征求大额可转让存单的发行需求和意见。
--据了解，山西、海南近期的人代会已经审议该省GDP等目标大幅下调的建议。两地经济的“十二五”13%的目标，被削减到10%。
**人民日报**
--第十一届中国国际农产品交易会落幕，展会期间达成贸易成交额806亿元，创历届之最，较上届增幅达14.3%。
**东方早报**
--北京银行 公告称，拟开展不超过60亿元信贷资产证券化业务。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
路透新加坡4月10日 - 油价周一走坚，受需求旺盛及叙利亚政局不稳提振，但涨势受美国钻探活动再度增长限制。 0109 GMT，布兰特原油期货报每桶55.39美元，较上个交易日收盘价涨0.15美元或0.3%。 美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.24美元或0.5%，报每桶52.48美元。
路透北京4月10日 - 人民日报周一报导称，取消财政重点支出挂钩问题取得突破性进展，中央层面已通过审议，接下来就是走法律修改程序。通过脱钩解决固化格局，有利于科学地安排重点领域的支出，使支出更好地符合实际需要。