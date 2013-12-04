《中国报摘》--其他报纸重要消息12月4日

**上海证券报**

--从2013移动互联网国际研讨会上获悉，中国移动 已按12月6日至18日之间发放牌照来准备市场推广活动。这意味着，4G牌照的发放窗口基本锁定6日至18日。

--证监会将借壳上市的标准由“趋同”升格为“等同”之后迎来首单。华芳纺织 披露公司重大资产重组预案，嘉化能源将作价58.10亿元借壳华芳纺织登陆A股。

**证券时报**

--上海银行近期接连在光伏行业爆发大额贷款风险，除了已破产重整的无锡尚德6.09亿元债权仅可收回1.92亿元外，拖欠该银行7,500万元贷款的超日太阳能去年底以来也陷入无力还款窘境。

--中国期货业协会日前分别与瑞士期货和期权协会、香港交易所、新加坡交易所等境外机构签署了合作谅解备忘录，将在“信息交流、高层互访、合作研究、人员培训”等领域与上述三家机构开展合作交流。

--今年国内新基金募资总额突破5,000亿元大关。据统计，年底前还将有36只基金募集成立，全年新基金总数将达到368只，创历史新高，销售总额预计在5,300亿元左右。

**21世纪经济报道**

--上海自贸区金融机构人士透露，昨日下午央行召集自贸区内金融机构开会，征求大额可转让存单的发行需求和意见。

--据了解，山西、海南近期的人代会已经审议该省GDP等目标大幅下调的建议。两地经济的“十二五”13%的目标，被削减到10%。

**人民日报**

--第十一届中国国际农产品交易会落幕，展会期间达成贸易成交额806亿元，创历届之最，较上届增幅达14.3%。

**东方早报**

--北京银行 公告称，拟开展不超过60亿元信贷资产证券化业务。(完)