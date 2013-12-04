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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 08:55 BJT

澳新汇市：澳元下滑，因澳洲GDP数据逊于市场预期

路透悉尼12月4日 - 澳元兑美元 周三下跌0.005美元，因之前公布的第三季国内生产总值(GDP)数据弱于市场预期，促使市场略微提高对澳洲央行进一步降息的预期。

澳元自数据公布前的0.9134跌落至日低0.9068，接近关键支撑位0.9055，此处亦是上周创下的三个月低点。(完)

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