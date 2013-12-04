澳新汇市：澳元下滑，因澳洲GDP数据逊于市场预期

中国经济：取消财政重点支出挂钩取得突破进展，解决财政支出固化--报载
路透北京4月10日 - 人民日报周一报导称，取消财政重点支出挂钩问题取得突破性进展，中央层面已通过审议，接下来就是走法律修改程序。通过脱钩解决固化格局，有利于科学地安排重点领域的支出，使支出更好地符合实际需要。
路透悉尼12月4日 - 澳元兑美元 周三下跌0.005美元，因之前公布的第三季国内生产总值(GDP)数据弱于市场预期，促使市场略微提高对澳洲央行进一步降息的预期。
澳元自数据公布前的0.9134跌落至日低0.9068，接近关键支撑位0.9055，此处亦是上周创下的三个月低点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明； 审校 李爽)
路透北京4月10日 - 人民日报周一报导称，取消财政重点支出挂钩问题取得突破性进展，中央层面已通过审议，接下来就是走法律修改程序。通过脱钩解决固化格局，有利于科学地安排重点领域的支出，使支出更好地符合实际需要。
路透4月10日 - 0052GMT * 美元/日圆重新回到近期波动区间110.11-112.21的中段 * 周五纽约盘从110.14低点上涨至111.36，周一亚洲盘目前为止在111.00-45区间 * 上周五没有再度跌破110之后出现空方回补 * 薪酬结算日(Gotobi)东京定盘需求支持盘初走势，还有少量空头回补。 * 期权到期抑制汇价上涨--在111.50-60有6.90亿美元期权到期，在112.00有7.40亿美元 * 周线图上一目均衡云区顶部在111.38 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5