离岸人民币:保险业投资宝岛债免并入海外投资上限--报载

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透台北12月4日 - 台湾主要财经报纸周三报导，金管会将于保险法修正草案新增规定，保险业投资国内发行、挂牌的外币债券（或股票）额度松绑，不用并入海外投资总额计算，此举将可鼓励保险资金投资宝岛债与国际板债券。
经济日报引述保险局副局长陈开元指出，现行保险业海外投资上限，不得超过一家公司可运用资金的45%。保险法修正草案放宽投资限制，保险业投资在国内发行、挂牌的外币债券（或股票），例如宝岛债或目前在国际板挂牌的美元债，都不并入海外投资总额计算，不受45%限制，但会有单一曝险额度限制。
金融业者说，保险局此举等于鼓励保险业者投资宝岛债，以扩大宝岛债市场，虽然同步开放投资国际板债券，但后者发行档次不多，金额也不大。
路透暂时无法联系金管会以确认上述说法。
台湾上周放行陆企至台湾发行宝岛债后，已有农业银行 香港分行、交通银行 香港分行两档完成定价。建设银行 香港分行及中国银行 香港分行也随后向柜买中心递件申请同意函，发行额度均为20亿元人民币。 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。