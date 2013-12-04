离岸人民币:保险业投资宝岛债免并入海外投资上限--报载

路透台北12月4日 - 台湾主要财经报纸周三报导，金管会将于保险法修正草案新增规定，保险业投资国内发行、挂牌的外币债券（或股票）额度松绑，不用并入海外投资总额计算，此举将可鼓励保险资金投资宝岛债与国际板债券。

经济日报引述保险局副局长陈开元指出，现行保险业海外投资上限，不得超过一家公司可运用资金的45%。保险法修正草案放宽投资限制，保险业投资在国内发行、挂牌的外币债券（或股票），例如宝岛债或目前在国际板挂牌的美元债，都不并入海外投资总额计算，不受45%限制，但会有单一曝险额度限制。

金融业者说，保险局此举等于鼓励保险业者投资宝岛债，以扩大宝岛债市场，虽然同步开放投资国际板债券，但后者发行档次不多，金额也不大。

路透暂时无法联系金管会以确认上述说法。